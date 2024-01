Reporterka TVP Info ZWYZYWANA przez zwolenników PiS na wizji: "OBŁUDNICA! TU JEST POLSKA!" (WIDEO)

Choć w październiku stało się jasne, że nawet 8 lat rozsiewania mało subtelnej propagandy nie wystarczyło, aby PiS utrzymało się przy władzy kolejną kadencję, trudno łudzić się, że efekty oddziaływania upolitycznionych materiałów z TVP zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Całkiem spora rzesza obywateli zdaje się być przekonana, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik (ułaskawieni po raz drugi we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę) byli więźniami politycznymi na miarę Nawalnego. Tymczasem mamy tu do czynienia z dwoma politykami, którzy utracili mandaty poselskie w wyniku prawomocnego wyroku niezależnego polskiego sądu. Mimo to Kamiński mógł liczyć na grupę kilkudziesięciu (?) wiernych fanów, która powitała go przed bramami aresztu jak co najmniej solidarnościowego bohatera.