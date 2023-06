Co robił Czesław Michniewicz w czasie meczu? Wrzucił zdjęcie. Chyba nie płakał po przegranej

.ApelFanów. 23 min. temu zgłoś do moderacji 7 19 Odpowiedz

A trzeba było zostawić Brzęczka czy Cześka... Problemem jest notoryczna, nieustanna, zmiana trenerów oraz toksyk i narcyz Bobiks Drevniakovskyy9. Grosika nie ma, Glika nie ma, Krychy nie ma, to i tej toksycznej staroci się pozbyć. I dać młodych. I zatrudnić psychiatrów i psychologów na pracy z ich charakterami i mentalem. Plus dużo czasu niech spędzają razem ze sobą, niech się poznają, klimatyzują, niech sobą przesiąkną. Niech się polubią i stworzą dobrą, kozacką atmosferę. Jak będą zgraną jednością to i będą wyniki. Patrz na nasze Orlice makaroniarza Lavariniego. Jedność ze sobą i trenerem. Jego lwice. Walczą do końca, do ostatniej minuty, do upadłego. Mają pazurki i kiełki, nie zawachają się ich użyć by zapolować piłkę. Nie boją się przeciwniczek, prawdziwe wygłodniałe na sukces lwice o zmroku. Co tam dla nich Serbki, Włoszki, Turczynki, Chinki i cała reszta. Jedna lwica za drugąlwicą stoi murem. Tak samo stoją murem za ich trenerem. Jedność. Tego brakuje młodym kopaczom. Apeluję więc- wyrzucić starego toksyka niech się zajmie glutenem, kulami niemocy, bySann, córami i x biznesami.