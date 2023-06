Tak Robert Lewandowski zachował się po ostatnim gwizdku blamażu z Mołdawią. Wymownie

Maj 15 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

niego nie ma nikogo kto gryzł by trawę od 1 do ostatniej minuty meczu. Mówią o grze z orzełkiem o spelnianiu marzeń jakby mieli 5 lat a honoru nie mają ani grama liczą sie wakacje torebki reklamy premie...i to są potokowie tych którzy wywalczyli wolną Polskę.