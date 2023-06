Piłkarze reprezentacji bawią się na mieście przed meczem z Mołdawią: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Jan Bednarek... (ZDJĘCIA)

Bolo 6 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Nigdy nie widziałem żeby drewniak przy Ann był tak szczerze uśmiechnięty jak na 10 zdjęciu. Tam to tylko wieczna insta pokazówka. Serio aż dziw, że on jeszcze nie ma dosyć tej baby bo jej parcie na szkło i lans są nie do zniesienia