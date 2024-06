REWIA MODY na zgrupowaniu piłkarzy przed EURO 2024: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Wojciech Szczęsny i inni (ZDJĘCIA)

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń piłkarskich na świecie. Tegoroczne Euro 2024 zbliża się wielkimi krokami. Już za kilka tygodni reprezentacja biało-czerwonych wyjedzie do Niemiec, by zmierzyć się z Holandią, Austrią oraz Francją.