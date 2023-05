Reżyser Eurowizji Junior surowo o współpracy z Viki Gabor: "Miałem z nią problem na początku"

Mimo bardzo młodego wieku 15-letnia Viki Gabor ma już na koncie kilka radiowych hitów i dwa albumy studyjne. Trampoliną do show-biznesu był w jej przypadku udział w programie "The Voice Kids" . Wygrana w Eurowizji dla dzieci dodatkowo umocniła pozycję Viki w branży.

Mama Viki Gabor wróciła wspomnieniami do Eurowizji Junior

Od kilku tygodni fani gwiazdki mogą śledzić kulisy jej życia zawodowego i prywatnego w serialu dokumentalnym "Viki Gabor: Mój świat" . Ostatni odcinek był poświęcony przygotowaniom do dziecięcej Eurowizji. Jak się okazało, piosenka "Superhero" najpierw trafiła nie do Viki, a do jej mamy. To ona pierwsza zapoznała się z muzyczną propozycją.

Powiedzieli mi: "Posłuchaj i daj odpowiedź, zanim to puścisz Viki". Posłuchałam tego utworu ze trzy razy. Za pierwszym razem się popłakałam w ogóle. Słowa "Superhero", przekaz piosenki... Powiedziałam: "Świetne, ale poczekam, jak Wiktoria wróci ze szkoły", bo jeszcze wtedy chodziła do szkoły. Jak przyszła, puściłam jej ten utwór. Powiedziała: "Tak, czuję to. To jest to" - wspominała mama wokalistki.