Reżyser nominowanego do Oscara filmu "Sukienka" jest w związku z córką znanej aktorki! (ZDJĘCIA)

Taka prawda 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Napisałam tak, ale usunęli, to jest kpina, nie dość że pudel zarabia na naszych wejściach, to usuwa możliwość komentowania zasłaniając się rosyjskimi trollami, jesteśmy traktowani jak... Przez rząd naweet portale plotkarskie, a to my tworzymy ten cały kraj, "zwykli" szarzy ludzie to my, którzy się nie godzimy n takie traktowanie, płakać się chce, napisałabym więcej, ale i tak usuną, trzymajmy się Polacy, w nas sila