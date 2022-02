Reżyser Xawery Ż. otrzymał ZARZUTY za jazdę pod wpływem narkotyków. Grozi mu co najwyżej grzywna...

Kasia 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ciekawe, czy jak doprowadził do wypadku, w którym zabił córkę Barbary Brylskiej to też był naćpany? Wtedy nie badali krwi, tylko pewnie sam alkomat. Człowiek, który prowadzi naćpany jest śmieciem!! Powinien być absolutnie wyrzucony poza margines społeczny! Ta dziewczyna miała życie przed sobą! Jesteś nikim człowieku, w moich oczach ! Zero, które zabiło człowieka i nic go to nie nauczyło!