Reżyserka "Zmierzchu" bała się NIELEGALNYCH SCHADZEK Kristen Stewart i Roberta Pattinsona: "Była między nimi INTENSYWNA chemia"

Mimo że związek Kristen i Roberta dawno odszedł w zapomnienie, o łączącym ich uczuciu po latach opowiedziała reżyserka Zmierzchu Catherine Hardwicke . W podcaście The Big Hit Show nie ukrywała, jak mocno zaiskrzyło między aktorami już podczas castingu:

Rob i Kristen mieli przesłuchanie na łóżku, to była scena pocałunku, a Rob tak się wczuł, że spadł na ziemię. Pod koniec przesłuchania Kristen powiedziała: "To musi być on" - wspominała.