Richardson zapytała Olszańskiego, czy jest uzależniony od alkoholu. "Piję codziennie. Alkohol niczego mi nie zabiera, tylko daje"

Michał Olszański przez wiele lat był jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej. W połowie 2019 roku zdecydowano się podziękować mu za współpracę. Jak się później okazało, było to pokłosie wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim w "Pytaniu na Śniadanie", po którym dziennikarz opowiedział o jego kulisach w NaTemat.pl , za co dostał zakaz wypowiadania się w mediach. Jego słowa nie spodobały się jednak ówczesnym władzom stacji.

Wiedziałem, że to nie jest dobry pomysł. "Pytanie na Śniadanie" to audycja poranna, lifestylowa. Znając cechy prezesa Kaczyńskiego, wydawało mi się, że pomysł jego PR-owców na to, by w ten sposób ocieplać jego wizerunek, nie jest do końca trafiony. I nie będzie to dla niego łatwa sytuacja - mówił wówczas.