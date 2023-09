Rihanna i A$AP Rocky PO RAZ PIERWSZY pokazali drugiego syna (ZDJĘCIA)

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Rihanna wydaje się taka szczęśliwa w ciąży. Już sam fakt, że pokazuje brzuch. Ja nie miałam ochoty, żeby ktoś nawet patrzył na brzuch. Do tego obolała, wielka, niezdarna i zasapana się czułam. Fakt, że nie mogłam/nie dawałam rady funkcjonować jak przed sprawiał, że czułam się bezwartościowa, bo jak to, przecież ciąża to nie choroba, więc czemu ja nie daje rady? Psychiczny wrak. Oczywiście, że chciałam dziecka, po prostu marzyłam żeby ten czas szybciej leciał. Po urodzeniu nawet na moment nie pomyślałam, że wróciłabym do czasu jak byłam w ciąży, bo dziecko kolek nie miało, nie wyło, nie ząbkowało. Po prostu to był najgorszy czas.