Obwieszona złotem Rihanna wietrzy ciążowy brzuszek na romantycznej schadzce z ASAP Rockym (ZDJĘCIA)

Na przestrzeni ostatnich parunastu miesięcy wielu próbowało naśladować ciążowy styl Rihanny . Nawet na polskim podwórku nie zabrakło celebrytek, które podobnie jak piękna Barbadoska chciały publicznie celebrować swój stan błogosławiony. Na szczęście gwiazda wróciła do czynnej aktywności, a to dzięki drugiej ciąży, która została ogłoszona w spektakularny sposób podczas tegorocznego występu Rihanny na Super Bowl.

Rihanna znowu przemierza ulice z brzuchem na wierzchu

Pojedynek Rihanny i ASAP Rocky'ego na stylówki

Jak na ikonę męskiej mody przystało, ASAP nie pozwolił, aby partnerka całkowicie go przyćmiła. Raper również postawił na sprane dżinsy, przy czym dobrał do nich kraciastą koszulę i przeplataną kamizelkę w kolorze "wędkarskiej" zieleni. W przeciwieństwie do Riri wybrał srebrną biżuterię, widoczny z daleka sygnet i nieco skromniejszą bransoletkę, a do tego naszyjnik i kolczyki.