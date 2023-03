Oscary 2023. Rihanna podkreśla CIĄŻOWY BRZUCH w dwóch odważnych kreacjach (ZDJĘCIA)

Ers 25 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Co to za komentarze! Odkrywa brzuch - nie podoba wam się. Zagrywa brzuch - nie podoba wam się. Ona jest artystką, więc to chyba logiczne, że występuje w takich strojach! Według mnie wygląda bardzo ładnie, świeżo i co najważniejsze nadal po tylu latach przerwy może pochwalić się świetnym głosem. Lady Gaga wystąpiła w koszulce i jeansach, wyglądała świetnie. Ale chyba każdy wie, że ona dopasowuje swoje stroje pod występ i piosenkę, tak samo Rihanna! Nie wyszłaby w koszulce śpiewać Bad Romance. Nie ma co porównywać jednej do drugiej, obie mają świetna charyzmę, głos i karierę.