Tabloid ujawnił imię synka Rihanny! Przez rok owiane było tajemnicą

Od kiedy Rihanna i ASAP Rocky ogłosili, że spodziewają się pierwszego dziecka, fani piosenkarki zastanawiali się, jak maleństwo będzie miało na imię . Ciekawość podsycał fakt, że nawet po narodzinach chłopca w maju zeszłego roku, jego imię owiane było tajemnicą . Rihanna bardzo się pilnowała, by nie zdradzić, jak nazwała synka.

Ujawniono imię synka Rihanny

Choć Rihanna zaczęła udostępniać jego zdjęcia w mediach społecznościowych już w grudniu , zawsze pilnowała, by nie zdradzić, jak nazwała chłopca . Teraz Daily Mail dotarł do aktu urodzenia malca i od razu ujawnił, że widnieje na nim imię: RZA Athelston Mayers .

Wszystko wskazuje na to, że Rihanna nazwała synka na cześć lidera zespołu Wu-Tang Clan, producenta muzycznego i rapera RZA. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wielokrotnie reprezentowała skład, nosząc ubrania ich marki, więc wydaje się, że ma to jakiś sens. Drugie imię, Athelston, syn Rihanny miałby otrzymać po ojcu. ASAP Rocky także nosi to imię jako drugie.