Rihanna eksponuje NAGI CIĄŻOWY brzuch w futrzanej stylizacji (ZDJĘCIA)

Barbadoska piosenkarka każde wyjście do restauracji, czy klubu traktuje jak rewie mody. Na wspólnych wypadach z ukochanym w Kalifornii, czy z przyjaciółmi w Paryżu ,nie zawodziła stylizacjami. Tak też było tym razem.

Rihanna znana jest ze swojego zamiłowania do futer i eksponowania ciążowego brzucha. Ostatnio paparazzi "przyłapali" gwiazdę, jak udała się wraz z ASAP Rocky na imprezę w Nowym Jorku. Na tę okazję piosenkarka postanowiła przyodziać strój wykonany praktycznie w całości z futra .

Na górę włożyła szary top odsłaniający brzuch, do którego dobrała brązową, skórzaną spódniczkę. Stylizację przełamała kosmicznymi okularami i butami z wężowej skóry wiązanymi do kolan. ASAP Rocky postawił na białą koszulę oraz szare spodenki. Do tego nałożył czarną, skórzaną kurtkę, a oczy zasłaniały czarne okulary przeciwsłoneczne.