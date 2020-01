Rihanna PRZYŁAPANA na randce z Drakiem!

Gocha 1 godz. temu zgłoś do moderacji 78 12 Odpowiedz

Hejo! Co u was? Ja leże sobie w wannie, po ciężkim dniu w pracy i popijam drineczka. Kupiłam sobie fitbit i przeszlam 15 kilometrów. Myślę zrzucić pare kilogramów. Tak z 10. Juz od... roku. Czasem wydaje mi sie to niemożliwe. Jak rzuciłam palenie tak mi sie przytyło. Po kąpieli idę oglądać jakiś film z moim facetem... I tyle. A u was co tam?