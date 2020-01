Rihanna rozstała się z arabskim miliarderem po TRZECH LATACH związku!

Życie uczuciowe Rihanny praktycznie od zawsze było obiektem zainteresowania mediów. Wokalistka ma za sobą toksyczny związek z Chrisem Brownem, który to zakończył się brutalnym pobiciem i zakazem zbliżania rapera do gwiazdy. W późniejszych latach tabloidy rozpisywały się również o jej skomplikowanej relacji z Drakiem. Niestety, jej uczucie do kanadyjskiego muzyka nie okazało się na tyle silne, aby zbudować trwały związek.