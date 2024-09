Rihanna świeci dekoltem i POŚLADKAMI w drodze na pokaz mody

Obiektywnie jest wiele ładniejszych od niej kobiet, ale zawsze jak widzę jej zdjęcia nie mogę przestać się zachwycac jej uroda, ona ma w sobie coś tak intrygującego, to jest chyba to słynne 'cos', myślę że gdybym poszła na bankiet, gdzie byłaby ona i załóżmy Angelina Jolie, to i tak uroda Rihanny bardziej by mnie przyciągała niż Jolie, która przecież ma bez porównania ładniejsza twarz...