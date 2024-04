Rihanna zapozowała w przebraniu WYDEKOLTOWANEJ zakonnicy. Okładka oburzyła katolików: "BRAK SZACUNKU" (FOTO)

Jest noc po ostatnim dniu Tygodnia Mody w Mediolanie, a ja jestem na gigantycznej arenie na obrzeżach Mediolanu, aby przeprowadzić wywiad z moją byłą szefową, Rihanną, na potrzeby naszej wiosennej okładki. Wszedłem do środka, a tam było około 50 tancerzy ćwiczących do jednorazowego prywatnego pokazu, który Rihanna ma zrobić w Indiach jeszcze w tym tygodniu. Piosenki takie jak "Work" i "We Found Love" rozbrzmiewały w przestrzeni w naprawdę intensywny sposób, który przeniósł mnie z powrotem do czasów, gdy byłem jej stylistą – napisał dziennikarz Mel Ottenberg .

Uwielbiam Ri, ale dlaczego ludzie muszą wciągać w to religię? Uważam to za naprawdę bluźniercze; Dlaczego to nosisz? Magazyn nie mógł wymyślić nic bardziej kreatywnego?; To jest po prostu obrzydliwe, nie jestem nawet chrześcijaninem ani katolikiem i czuję, że to tylko brak szacunku i w złym guście; Nie jestem religijny, ale dlaczego?; Dlaczego chrześcijaństwo jest jedyną religią, z której się tak szydzi?; Żyjemy w strasznych czasach – pisano.