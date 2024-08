Rihanna w odważnym stroju prezentuje swoje wdzięki na festiwalu na Barbadosie (ZDJĘCIA)

Wokalistka nie zapomina o swoich korzeniach. Udowodniła to, przylatując w rodzinne strony podczas organizowanego na przełomie lipca i sierpnia Crop Over Festival. Posiadające niespełna 250-letnią tradycję święto honorujące producentów cukru przyciąga co roku tysiące turystów z nawet najdalszych zakątków globu. Można by rzec - dożynki na wypasie.