Rihanna zmierza na kolację z okazji 35. urodzin, wystrojona w obcisłą sukienkę podkreślającą jej ciążowe krągłości (ZDJĘCIA)

mieszkaniec z... 18 min. temu

Zadna sensacja ! Szwagrostwo mają tylko 10-ć dzieci z czego tylko 4 jest normalne, a 2-je im umarło. Jedno na wodogłowie a drugie na rozszczepiony kręgosłup. Szkoda, bo jak mówi szwagier było by tysiaka co miesiąc więcej. Szwagierka miała jeszcze kilka poronień ale dokładnie to nie wie ile. KILKA może 4 albo 5 nie pamięta dokładnie bo oni TYLKO PO BOŻEMU. Ostatni raz miesiączkę jak mówi to miała 6 miesięcy przed ślubem. Nie narzeka że jej ciężko, ale se chwali jak to jej jest dobrze.