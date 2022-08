Rita Ora i Taika Waititi WZIĘLI ŚLUB! "To była intymna i bardzo wyjątkowa ceremonia"

Choć Rita Ora i starszy od niej o 15 lat Taika Waititi podobno doskonale się dogadują i tworzą zgraną parę, to ich związek od początku wymykał się konwencjom, do których jesteśmy przyzwyczajeni. W maju zeszłego roku media obiegły zdjęcia pary, która do miłosnego trójkąta zaprosiła aktorkę Tessę Thompson. Sam reżyser tłumaczył potem, że nie rozumie poruszenia wspomnianą fotorelacją i "nie robił nic złego".