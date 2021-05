Rita Ora MIGDALI SIĘ w miłosnym TRÓJKĄCIE z Tessą Thompson i Taiką Waititim (ZDJĘCIA)

Rita Ora i laureat Oscara Taika Waititi od kilku tygodni oficjalnie figurują jako para. Jest to pierwszy związek reżysera po tym, jak rozstał się z żoną Chelsea Winstanley. Piosenkarka z kolei unikała dotychczas dłuższych, zobowiązujących relacji i skupiała się na karierze. Co prawda portale plotkarskie odnotowywały wcześniej jej przelotne romanse, ale nie były to długie znajomości. Fani Ory byli przekonani, że wokalistka w końcu ustatkuje się u boku starszego i doświadczonego życiem reżysera. Okazuje się jednak, że artystom nie w głowie konwencjonalny związek...