Rita Ora w lateksowym body wystąpiła na Eurowizji! Obok niej zatańczyła emigrantka z Ukrainy (ZDJĘCIA)

Za nami pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji . Spośród 15 kandydatów do finału przeszło tylko 10 wykonawców. O tytuł zwycięzcy konkursu zawalczą m.in. przedstawiciele Norwegii, Serbii, Finlandii, Portugalii, Chorwacji, Szwajcarii, Izraela, Mołdawii, Czech i Szwecji.

Podczas pierwszej części konkursu na scenie wystąpił gość specjalny. Rita Ora skorzystała z rozgłosu, jaki zapewnia konkurs i zaśpiewała swój nowy utwór " Praising You" . U boku gwiazdy zatańczyła ukraińska emigrantka, Sofia .

Rita Ora wystąpiła podczas pierwszego półfinału Eurowizji

Jej stylizacja podczas występu była równie wyjątkowa, co sam wykon. Rita Ora weszła na scenę w czarnej, tiulowej spódnicy, którą później odczepiła, pozostając w samym lateksowym body.

Po występie opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym podziękowała za niezapomniany wieczór . W swoich słowach nawiązała też do wojny w Ukrainie .

Wow, co za zaszczyt, że mogłam wykonać mój nowy singiel "Praising You". Dziękuję zespołowi, Liverpoolowi i oczywiście wam, moim niesamowitym fanom. Mam nadzieję, że pokochaliście ten numer tak bardzo jak ja. Przesyłam miłość wszystkim oglądającym w całej Europie i oczywiście w Ukrainie. Bądźcie silni, wszyscy was kochamy - napisała pod zdjęciem na Instagramie.