Eurowizja 2023. Znamy WYNIKI pierwszego półfinału! To oni zapewnili sobie miejsce w sobotnim finale

Konkurs Piosenki Eurowizji budzi co roku sporo emocji. Choć Polska ma na razie dość skromne osiągnięcia we wspomnianym wydarzeniu, a naszym największym sukcesem pozostaje 2. miejsce Edyty Górniak z 1994 roku, to wciąż wysyłamy kolejnych chętnych, którzy usiłują przełamać złą passę. Tym razem, za sprawą publicznych preselekcji w TVP, na słynnej scenie będzie nas reprezentować Blanka z piosenką "Solo" .

Eurowizja 2023 - pierwszy półfinał. To oni walczyli o finał w Liverpoolu

Zdaniem ekspertów był to półfinał dość trudny, bo trafili do niego praktycznie wszyscy faworyci do zwycięstwa. Tym samym na scenie pojawili się kolejno reprezentanci: Norwegii, Malty, Serbii, Łotwy, Portugalii, Irlandii, Chorwacji, Szwajcarii, Izraela, Mołdawii, Szwecji, Azerbejdżanu, Czech, Holandii oraz Finlandii . Przypomnijmy, że w rankingach bukmacherów największe nadzieje pokładano w Loreen ze Szwecji, która we wtorek wystąpiła jako jedenasta.

Jak można było się spodziewać, największym powodzeniem wśród widowni na żywo cieszyła się właśnie reprezentantka Szwecji, Loreen, która ma już spore doświadczenie w wygrywaniu Eurowizji. Prawdziwą furorę wywołał także występ Finów z wpadającym w ucho Cha cha cha. Nie sposób nie wspomnieć także o Chorwatach, których utwór Mama ŚĆ w wyjątkowo bezpośredni sposób drwił z Władimira Putina . Uwagę dziennikarzy na całym świecie przykuła także występująca w imieniu Izraela Noa Kirel. Młoda, piękna dziewczyna udowodniła, że potrafi fantastycznie śpiewać, a do tego nieziemsko się rusza. Blanka ma sporą konkurencję...

Eurowizja 2023 - wyniki. To oni zapewnili sobie miejsce w sobotnim finale!

Po wszystkich konkursowych występach nadszedł czas na głosowanie i część muzyczno-artystyczną wydarzenia, po której prowadzący wrócili do widzów z wynikami. Ostatecznie spośród kandydatów wyłoniono finałową dziesiątkę, która powróci na scenę w Liverpoolu już w sobotę wieczorem. Do kolejnego etapu zakwalifikowały się następujące kraje:

Norwegia: Alessandra - Queen of kings

Malta: The Busker - Dance (Out own party)

Serbia: Luke Black - Samo mi se spava

Łotwa: Sudden Lights - Aijā

Portugalia: Mimicat - Ai coração

Irlandia: Wild Youth - We are one

Chorwacja: Let 3 - Mama ŠČ!

Szwajcaria: Remo Forrer - Watergun

Izrael: Noa Kirel - Unicorn

Mołdawia: Pasha Parfeny - Soarele și luna

Szwecja: Loreen - Tattoo

Azerbejdżan: TuralTuranX - Tell me more

Czechy: Vesna - My sister’s crown

Holandia: Mia Nicolai i Dion Cooper - Burning daylight

Finlandia: Käärijä - Cha cha cha