Robbie Williams wcierał kokainę w zęby. Dziś może się poszczycić wyjątkowym UZĘBIENIEM. Ładnie się prezentuje?

Kiedy tylko synowie i córki znanej pary sięgną do równie barwnej, co wstydliwej przeszłości ich ojca, otrzymają niezwykle cenną lekcję życia. Robbie w czasach największej świetności grupy Take That, w której występował do 1995 r., nie stronił od używek. Choć ostatecznie ponad 20 lat temu udało mu się wyzwolić ze szponów uzależnienia od narkotyków, wciąż borykał się z innymi nałogami, m.in. stosowaniem nadmiernej ilości kofeiny. Odbiły się one zarówno na zdrowiu psychicznym piosenkarza, jak i jego wyglądzie. Wreszcie postanowił doprowadzić go do porządku.