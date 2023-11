Robert De Niro musi zapłacić byłej asystentce 5 MILIONÓW ZŁOTYCH! Aktor został oskarżony o NIESTOSOWNE zachowanie

extra 13 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

To są jakieś jaja. Pani zarabiała 300 tys. USD rocznie. To daje 25 000 miesięcznie. Pracowała jako osobista asystentka. Ta praca na tym polega, że się zalatwia szefowi wizyty u dentysty i wysyła za niego kwiaty do kochanki na imieniny. Pani widocznie ma faktycznie marne kompetencje albo mierzyła w stanowiska zdecydowanie powyżej swoich kwalifikacji, skoro nikt jej nie chce zatrudnić. Sorry, ale ona nie wygląda na nikogo poszkodowanego. Wygląda na kogoś, kto nie chce iść do pracy i postanowił wyciągać kase od byłego szefa. Masakra. Zobaczycie, że jeszcze 100 takich wyroków i nikt zamożny nie zatrudni kobiety, bo się bedzie bał, że wystarczy, że dziunia się rozplacze i już z niego się robi zboczenca i każe placić miliony odszkodowania.