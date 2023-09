Robert El Gendy był świadkiem ZAMACHU na World Trade Center: "Zobaczyłem PŁONĄCĄ pierwszą wieżę, chwilę później wybuch w drugiej"

Til 27 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Byłam w pracy. Akurat zadzwoniłam do biura podróży, które nas obsługiwało, ponieważ mój szef prosił o zarezerwowanie biletu, chyba do Kanady. Pani w biurze mi powiedziała, że nie może tego zrobić, ponieważ ma system zablokowany i chyba coś się stało w USA. Chyba spadł jakiś samolot. Pamiętam, że bałam się, jak to powiem szefowi, że nie udało mi się zrobić rezerwacji. On był bardzo trudny we współpracy i nie przyjmował, żadnych wyjaśnień. A to były dopiero moje początki w tej pracy (zaledwie parę miesięcy). Ostatecznie pracowałam tam 18 lat :))) 18 trudnych lat.