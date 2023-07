Robert Gawliński z żoną mają dom w płonącej Grecji. Żona muzyka komentuje trudną sytuację. "Drzewa palą się jak pochodnie"

Robert Gawliński prowadzi dom dla turystów w Grecji

Latem jak jest taka wysoka temperatura, to te pożary się zdarzają w Grecji. I to jest ogromna tragedia, ale to jest żywioł. [...] Jest gorąco, a drzewa oliwne, czy iglaste palą się jak pochodnie. Wszyscy wiedzą, że to jest błyskawica, tam są 43 stopnie i wieje gorący wiatr. I to się rozprzestrzenia totalnie. Na szczęście na razie u nas nic się nie dzieje. Peleponez jest objęty 5 stopniem zagrożenia, czyli nie jest wesoło - mówi.