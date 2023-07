Robert Górski uderza w Piotra Jaconia: "To jest CHAMSTWO"

Elena 9 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Staram się być tolerancyjna, ale coraz częściej czuję się nabijana w butelkę. Ci ludzie chcą być uprzywilejowani. Tik toker itsavalene mężczyzna, który ma dłuższe włosy i maluje usta czerwoną szminką, twierdzi, że jest kobietą i lesbijką i wywiera ogromną presję na prawdziwych kobietach. Dodaje filmiki i zawstydza kobiety, które jako lesbijki nie chcą chodzić z nim do łóżka, bo to pokazuje, że widzą go jako mężczyznę i są transfobkami, a jak chcą udowodnić, że nie są, to powinny, no cóż tu nie mogę zacytować dosłownie, ale odbyć z nim stosunek oralny i zająć się jego naturalnym przyrodzeniem, skoro lesbijki bawią się wibratorami, to kobieta z prąciem nie powinna ich brzydzić.