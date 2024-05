Robert Górski ujawnia kulisy rozmowy z nowym prezesem Polsatu. Jest decyzja ws. dalszej współpracy i kabaretów

Nie spodziewałem się. Nikt nam tego nie uzasadniał, nie zapowiadał, więc byliśmy zaskoczeni tym. No tak, czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem, ale zawsze musi być ten pierwszy raz (...). Przedtem byłem zły, teraz właściwie mam to w nosie (...). To nic, trudno, odpoczniemy sobie i tak mieliśmy zrobić sobie przerwę, więc właściwie jest to nam na rękę. Tylko ludzi mi szkoda, bo mieliśmy naprawdę fajne rzeczy, a oni tego nie zobaczą - komentował w listopadzie Górski.