Robert i Anna Lewandowscy na celowniku MAFII! Gangster ujawnił, kto zlecił NAPAD: "Mieliśmy ich skuć, zmusić do wydania kosztowności"

Takaprawda 14 min. temu zgłoś do moderacji 22 1 Odpowiedz

To jest wymyślona bajka celowo.Trudno w to uwierzyć.A tak w ogóle, to przeciez ta Lewandoska to dziecinada, ten lans co chwilę,zdjęcia obcalowywania, że drogie torebki trzeba pokazać i jak się mieszka też, choinkę nawet na święta trzeba pokazać, i dzieci a jakże też!!! Także została jej tylko D do pokazania! Po co to ??? Pytam po co ta sprzedaż??? Ludzie,kiedy rozum zadziała??Majdanowa też to ciągle robiła,ale zmądrzała jak widac