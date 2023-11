SPOTKANIE NA SZCZYCIE: Anna Lewandowska bawi się w towarzystwie przyjaciółek. Nie zabrakło Pauliny Krupińskiej (FOTO)

Spotkanie na szczycie. Anna Lewandowska i Paulina Krupińska znów razem

Zarówno Ania, jak i Paulina wiodą intensywne życie, jednak wielokrotnie byliśmy już świadkami ich przyjacielskich spotkań. W połowie 2021 roku "Lewa" zaprosiła dobrą znajomą do swojej rezydencki na Majorce, z kolei w lipcu imprezowały razem w Warszawie i cykały sobie wspólne selfie.

Finally with my loves - napisała trenerka.

Na zdjęciu widzimy, jak roześmiane towarzystwo pozuje do wspólnego zdjęcia, a Lewandowska wpatruje się w obiektyw i robi charakterystyczny "dzióbek". Co ciekawe, omyłkowo oznaczyła Paulinę dwukrotnie w tym samym poście, ale to dla niej najpewniej żaden problem - w końcu w takich okolicznościach już lepiej dwa razy niż ani razu.