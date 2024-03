Robert Karaś sam się prosił o testy antydopingowe. Współpracownik ujawnia: "Był pewny, że będzie już czysty"

Robert Karaś sam chciał testy antydopingowe

Robert sam zabiegał o dodatkową możliwość testowania. To się wiązało z kosztem prawie 2 tys. dol. Robert zdecydował się to pokryć, bo był pewny, że po takim czasie będzie już czysty. Tym bardziej dla niego to jest trudne. Zdajemy sobie sprawę, że teraz to już nie ma żadnego znaczenia dla opinii publicznej - skomentowała dla Plejady członek teamu Roberta Karasia.