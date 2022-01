Robert Karaś wspomina, jak przegrał 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH w kasynie: "Poszedłem za całą wypłatę i WSZYSTKO PRZEJ*BAŁEM"

321 17 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

W gruncie rzeczy nie mówi o swojej słabości, tylko o możliwościach. Przepuścił 100 tys, bo mógł. I chce, żeby Polska to wiedziała. To była jego wypłata, hehe. Masa kompleksów przez niego przemawia. Koleś żyłuje się pół życia, wcześniej był strażakiem. Trenuje non-stop, wygrywa w różnych ekstremalnych konkurencjach i na tym zarabia. Dla jednych jest idolem, dla innych pyszałkowatym warriorem. Dla mnie doprowadzenie organizmu do krańca jego możliwości to prosta droga do inwalidztwa za 15 lat.