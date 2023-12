Robert Kozyra wychwala Ninę Terentiew i wbija szpilę Miszczakowi: "MUSI PONIEŚĆ KONSEKWENCJE"

Telewizja to jest kwestia zarówno intuicji, jak i twardych danych. Trzeba te dane oglądać, analizować i wyciągać wnioski. Myślę sobie, że flop tej ramówki jesiennej Polsatu wynika z jednej strony ze złego ułożenia programu , bo jeżeli się na głównej antenie Polsatu daje program "Temptation Island", a na czwórce "Love Island", czyli właściwie dwa formaty, w tym samym modelu skierowanym do tego samego widza, to trudno się dziwić, że ta widownia się rozmywa - powiedział w wywiadzie dla "Plejady".

Robert Kozyra krytykuje decyzje Edwarda Miszczaka i zaznacza: "Musi ponieść tego konsekwencje"

Moi znajomi analitycy, którzy analizowali wyniki oglądalności, mówili mi, że we wrześniu Polsat nie był nawet stacją trzeciego wyboru. To najlepiej mówi o tym, w jaki sposób została ułożona ta ramówka. [...] Szef bierze odpowiedzialność zarówno za porażkę, jak i za sukces. To nie może być tak, że jak się ma sukces, to jest zasługa szefa. A jak się ma klapę, to nie on. On to firmował i on teraz musi ponieść tego konsekwencje - dodał.