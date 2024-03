Robert Lewandowski komentuje debiut Klary na murawie: "Na pewno SIĘ STRESOWAŁA". Wspomniał też o młodszej córce (WIDEO)

Członkowie reprezentacji Polski w piłkę nożną przyzwyczaili nas już do srogich rozczarowań i skandowania hasła "nic się nie stało". Jakże przyjemnym zaskoczeniem okazała się więc ich przewaga nad zawodnikami z Estonii, dzięki której znacząco przybliżyli się do awansu na Euro 2024. O udziale rodzimych piłkarzy w turnieju zadecyduje najbliższy pojedynek z Walią.

Robert Lewandowski wyjątkowo ciepło wspomina czwartkowy mecz rozegrany na PGE Narodowym. Co prawda nie był on autorem żadnego z 4 goli strzelonych przeciwnikowi, lecz tego dnia mógł cieszyć się bliską obecnością jednej z najważniejszych osób w jego życiu. Po raz pierwszy w życiu został wyprowadzony na murawę stadionu przez swoją starszą córkę Klarę .

Robert Lewandowski z rozrzewnieniem wspomina wejście z Klarą na boisko

Robert Lewandowski zdradził, czy zobaczymy u jego boku młodszą córkę

Rodzina zawsze wspiera, zawsze wie i czuje, co się dzieje, jest ze mną na co dzień, więc dla niej było to też wyjątkowe przeżycie, a dla mnie coś fantastycznego, spełnienie marzeń. Gra w takim dniu, przed takim meczem, na takim stadionie, no było to coś wspaniałego - podkreślił Robert Lewandowski.