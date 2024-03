Tak dokładnie WYGLĄDAJĄ córki Anny i Roberta Lewandowskich. Do sieci trafiło nagranie. "Klara jak tata. Normalnie KLON!" (WIDEO)

Anna i Robert Lewandowscy to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Trenerka fitness i kapitan reprezentacji Polski wychowują wspólnie dwie córki: 6-letnią Klarę i 3-letnią Laurę. Choć propagatorka zdrowej żywności chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kulisami z życia prywatnego, to w kwestii swoich pociech małżonkowie podjęli decyzję o tym, że raczej nie będą pokazywać ich twarzy w sieci .

Na zdjęciach udostępnianych przez Anię i Roberta najczęściej możemy oglądać ich córki z naklejkami na twarzach lub na takich ujęciach, które nie pokazują ich w całości . Choć rodzice Klary i Laury dość konsekwentnie podchodzą do tego, aby ich wizerunek nie przedostał się do Internetu, to okazuje się jednak, że nie zawsze są w stanie tego uniknąć.

Tak wyglądają córki Anny i Roberta Lewandowskich. W sieci pojawiło się nagranie

Film, na którym Lewandowski jawi się w roli troskliwego ojca, wywołał spore poruszenie w sieci. Pod rozczulającym kadrem z pociechami najsłynniejszej polskiej "power couple" natychmiast zaroiło się od komentarzy, która z dziewczynek jest bardziej podobna do ojca, a która do matki . W tej kwestii internauci nie mają jednak wątpliwości.

Wow, pierwszy raz zobaczyłem twarz dzieci Lewandowskich; A co to za święto, że widoczne twarze; Bez kitu - Klara to mały Robert; Klara czysty tata, a Laura już bardziej do mamy; Pierwszy raz widzę te śliczności; Klara jak tata - identyko. Normalnie klon!; Mają jego oczy; Ładne dziewczyny. Robert jest super tata; W końcu widzę córeczki Roberta - komentują fani na profilu "La Liga"