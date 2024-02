Anna Lewandowska kibicuje Robertowi w kurtce za PONAD 2 tys. zł. Klara i Laura wbiegły na murawę (ZDJĘCIA)

Tym razem FC Barcelona pokonała Getafę 4:0, a sobotni mecz został uznany przez kibiców drużyny za jeden z najlepszych w sezonie. Robert Lewandowski co prawda nie zdołał zdobyć ani jednej bramki, ale eksperci ocenili jego grę pozytywnie. Piłkarz mógł w końcu liczyć na wyjątkowy doping, gdyż z trybun podziwiały go córki oraz ukochana. Anna Lewandowska przybyła na mecz w szerokich jeansach, sportowym obuwiu i ciemnej katanie, którą lata temu można było kupić za niecałe 2200 zł. Monogram Denim Black Jacket projektu polskiej marki MISBHV to zdecydowanie jedna z ulubionych kurtek trenerki. Po raz pierwszy Ann widziana była w niej już w 2017 roku!