Robert Lewandowski pozwala Ani PRZYTYĆ W CIĄŻY! "Mówi: Jedz, należy Ci się"

Jejku cały czas tylo ciążę, fajnie jeśli chcą i mają na to, to super. Zdrowego dzidziusia! Ale ta nagonka jest straszna, ja nie lubię dzieci nie chce ich mieć, poza tym to co się dzieje na świecie nie wygląda dobrze, a cały czas tylko o dzieci się pytają kiedy będą. Czy to jakiś wyznacznik?