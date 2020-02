Uśmiechnięta Anna Lewandowska porównuje brzuszki z poprzedniej i obecnej ciąży (FOTO)

marek 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 9 Odpowiedz

mówcie co chcecie może ich nie znam ale rozmawiałem kilka razy z obojgiem, chyba są w porządku ludźmi. A to co jest z nimi w mediach to zwykły PR i firma to normalne. Prywatnie są zupełnie normalnymi ludźmi