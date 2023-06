Robert Lewandowski pręży SZEŚCIOPAK, a fani wciąż opłakują mecz z Mołdawią: "To te przygotowania, żeby uniknąć kolejnego BLAMAŻU?" (FOTO)

Robert Lewandowski chwali się kaloryferem z siłowni. Fani wściekli

W poniedziałek na profilu Roberta Lewandowskiego pojawiła się widokówka z siłowni. W lustrzanym odbiciu widzimy kapitana reprezentacji Polski pozującego do zdjęcia bez koszulki . Przyznać trzeba, że forma zawodnika FC Barcelony godna jest pozazdroszczenia. Zaraz obok Roberta ustawiła się odziana w lawendowy kostium do ćwiczeń Ania - też wyraźnie dumna z mocno zarysowanych mięśni brzucha . Po prostu parka jak z obrazka.

Wypadałoby najpierw przeprosić za występ reprezentacji z Mołdawią, a potem wrzucać radosne zdjęcia; W jakiś sposób ćwiczenia na siłowni wpłynęły na Pana formę podczas meczu z Mołdawią?; Rozumiem, że to są ciężkie przygotowania, by uniknąć kolejnego blamażu z potężną Mołdawią; Forma jest, jednak na mocarną Mołdawię, gdzie ich rezerwowi gracze mieli na rano do roboty, to nie wystarczy - czytamy w komentarzach, które zbierały od kilkudziesięciu, do kilkuset polubień.