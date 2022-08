Robert Lewandowski świętuje 34. urodziny piknikiem na plaży: balony, rodzinna sesja i oryginalny prezent (FOTO)

Anna i Robert Lewandowscy w związku z niedawnym transferem piłkarza do FC Barcelona aktualnie aklimatyzują się w Katalonii. Adaptacja do nowej rzeczywistości przy odpowiednich finansach zdaje się jednak przebiegać wyjątkowo łagodnie. Usportowiony duet ma bowiem do swojej dyspozycji chociażby ekspertkę od porządku, która zadbała o to, by nie wspominali przeprowadzki jak najgorszego koszmaru. Lewa może więc w spokoju poświęcać się regularnym, relacjonowanym na Instagramie, treningom na plaży.