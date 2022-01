Robert Lewandowski został Piłkarzem Roku FIFA! Anna Lewandowska dumna: "MY LOVE! You did it!"

Wstyd mi 29 min. temu zgłoś do moderacji 88 10 Odpowiedz

Takiego pilkarza jak lewy Polska dlugo miec nie bedzie, ale zamiast dowartosciować faceta za jego niesamowita prace, cebulaki na niego plują. Ja na jego miejscu, zamiast tu interesy robic, miejsca pracy tworzyc i podatki placic, to bym olala cebulowy narod. A on, co jego wrog kucharski podnosil, inwestowal w spolke anki (polska), zeby mniejsze podatki w niemczech placic, a anka placila w PL. Tu tez dotuja potrzebujacych, wspomagaja szpitale, polska sluzbe zdrowia itp. Ale polaczkowo go nienawidzi, bo ma pieniadze. Zaiwaniaj jeden z drugim od makego tak jak on, to tez bedziesz mial. A najlepiej lezec na kanapie i miec wonty, ze gosc jest milionerem, albo ze jego zona smie pracowac i zarabiac, kiedy moglaby lezec i pazury pilowac.