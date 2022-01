Wypacykowana Anna Lewandowska pląsa w rytm LATINO po salonie: "NIE DAJCIE SIĘ BLUE MONDAY" (WIDEO)

Jeszcze niedawno zabiegana bizneswoman Anna Lewandowska otwarcie przyznała, że po wielu miesiącach nawarstwiających się obowiązków i ciągłej presji odczuwa zmęczenie. Dodatkowym powodem rozładowania się akumulatorów celebrytki były ciągłe podróże w dalekie zakątki świata, które były gwoździem do trumny zarobionej po pachy Lewej.

Zdaje się, że Ania szybko zażegnała kryzys związany z życiem na walizkach, ponieważ kilka dni po szczerym wpisie wybrała się na rodzinny wyjazd do Dubaju . Choć głównym celem wyprawy była sportowa gala, w której udział wziął Robert Lewandowski, cała rodzina po uroczystej imprezie skorzystała z uroków rajskiego miasta i witała nowy rok na tle dubajskich budowli. Po wspólnym odpoczynku Lewa postanowiła odłączyć się od męża i razem z córkami doładować pozytywną energię na Malediwach.

Z myślą o swoich obserwatorach karateczka zaoszczędziła zebrany podczas wakacji optymistyczny nastrój i trzymała go pod kluczem, aby uwolnić go gdy nadejdzie na to pora. Po zaledwie kilku dniach czekania nadszedł dzień, na który czekali wszyscy - Lewandowska podzieliła się pokładami wesołości i pogody ducha, aby umilić internautom Blue Monday czyli dzień powszechnie uważany za najsmutniejszy w całym roku.