Robert Makłowicz o cenach w polskich restauracjach: "To nie jest przyjemność tania i na co dzień" (WIDEO)

2020 po obejrzeniu reportarzu tvn wplacilam na chora dziewczynke Julie Bajure z rybia luska, choroba skory… teraz pisza ze to fake, ze to matka smarowala jej twarz czyms, co powodowalo ropiejace pecherze… jestem w szoku!!! Dojscie do prawdy zajelo im az 7 lat, bo w 2017 pierwszy raz trafila do szpitala…7 lat cierpienia dziecka i okradania naiwnych jak ja ludzi…obejrzalam dzis ten reportarz tvn z 2020 jeszcze raz i ta dziewczynka, na pytanie redaktora, gdzie ma te pecherze, mowi wyraznie, ze tylko na twarzy, a ojciec zapytany o ich czestotliwosc mowi, ze pojawiaja sie albo dwa razy na miesiac, a przed przyjazdem tvn, dwa razy na tydzien, i ze jak pojawilo sie pierwszy raz to on chcial to zmyc ale matka nie pozwolila, ze tego sie nie myje, pewno widzial, ze twarz dziecka byla czyms posmarowana…poza tym rybia luska jest na calym ciele i blonach non stop…nikt tej dziwnej diagnozy nie zakwestionowal??? nie jestem lekarzem, dlatego widze to dopiero teraz…jak to mozliwe ze lekarze nie zrobili od razu wymazu z tych ran????? A matka okradala niewinnych ludzi, niektorzy wplacali nawet po 5000… przez takie cos ludzie przestana ufac tym stronom a o tvn juz nie wspomne