Robert Mazurek dopytuje Przemysława Czarnka o to, co by zrobił, gdyby jego syn był gejem. Padła odpowiedź

Przemysław Czarnek jako polityk PiS-u w przestrzeni opinii publicznej szerzy tradycyjne, prawicowe poglądy. Wielokrotnie wypowiadał się w mocnych słowach chociażby na temat społeczności LGBTQ+. Ostatnio gościł w Kanale Zero u Roberta Mazurka.

Przemysław Czarnek zdradza, jak zareagowałby na to, że jego syn jest gejem

Robert Mazurek, zapraszając polityków, doskonale zdaje sobie sprawę, że powinien poruszyć kontrowersyjne tematy. W rozmowie z Przemysławem Czarnkiem zdecydował się zapytać go o to, jak podchodzi do społeczności LGBTQ+ w swoim najbliższym otoczeniu.

Gdyby pański syn przyszedł do pana i powiedział, że jest gejem, to nazwałby go pan "dewiantem i zboczeńcem"? - zapytał wprost Mazurek.

Przemysław Czarnek przyznał, że nie odwróciłby się od syna. Chciałby go wysłuchać w tak osobistej kwestii. Po chwili nawiązał do tego, że wśród jego znajomych są homoseksualiści i nie ma z tym problemu.

Nie. Przytuliłbym go, pomodliłbym się z nim i wysłuchał, co ma mi do powiedzenia. (...) Zapytałbym: "co jest? Jaką ma sytuację?" - stwierdził polityk.

Do mnie mój syn w tej sprawie nie przychodzi, bo nie jest gejem. Przychodzą do mnie moi przyjaciele i bliscy współpracownicy, wśród których są homoseksualiści. To nie w homoseksualizmie jest problem. Ja naprawdę nie mam żadnego problemu z homoseksualistami. (...) Nikt nie gada na zewnątrz "jestem taki, jestem taki". To jest rzecz niekulturalna. To jest rzecz prywatna - dodał Czarnek.

Te słowa nie przekonały jednak Roberta Mazurka. Przytoczył starą wypowiedź posła PiS-u, w której stwierdził, że "homoseksualiści nie są równi innym ludziom". Czarnek miał na to wytłumaczenie.

Dla mnie nie jest normalne chodzenie po ulicach miasta roznegliżowanym, z genitaliami na wierzchu. Nie w homoseksualiźmie rzecz, tylko w kulturze osobistej. (...) Odnosiłem się do zdjęcia z Los Angeles, gdzie wówczas byłem, wraz z moimi przyjaciółmi i widzieliśmy rzeczy skandaliczne, w centrum wielkiego miasta zachodniego, w środku dnia. Ludzi roznegliżowanych i zachowujących się w sposób obrzydliwy. O tych ludziach mówiłem - podsumował polityk.

