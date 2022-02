Robert Pattinson przeobraża się w JOKERA na łamach amerykańskiego "GQ" (ZDJĘCIA)

Robert Pattinson zdobył serca dziewcząt na całym świecie w połowie pierwszej dekady XXI wieku, kiedy mogliśmy poznać go bliżej jako błyszczącego w świetle słonecznym wampira o złotym sercu - Edwarda Cullena. Rola w sadze Zmierzch stała się dla Brytyjczyka trampoliną do międzynarodowej sławy i pozwoliła mu dowolnie przebierać w kolejnych projektach. Z czasem warsztat aktora ewoluował. Pattinson drastycznie odciął się od romansideł dla nastolatek, użyczając swoich talentów coraz to bardziej wymagającym produkcjom, jak chociażby odważny Lighthouse Roberta Eggersa sprzed trzech lat.