Robert Rozmus debiutuje u boku Anny Popek w "Pytaniu na śniadanie". Internauci PODZIELENI: "Super prowadzący" vs "Ale chaos"

Robert Rozmus debiutuje w "Pytaniu na śniadanie". Internauci podzieleni

Widzowie szybko dali znać, co sądzą o nowej parze prowadzących. Na Instagramie oraz Facebooku śniadaniówki pojawiła się masa komentarzy. Wielu osobom przypadł do gusty nowy duet.

Super prowadzący, pan Robert jest bardzo pozytywnym człowiekiem; Muszę przyznać, że sceptycznie podchodziłam do tego duetu, choć nie znam tego Pana, ale oglądam właśnie i uważam, że świetny duet Pan bardzo zabawny i miło się go słucha; Pan Robert idealnie pasuje do roli prowadzącego. Perfekcyjna dykcja, barwa głosu, osobowość. Plus ten szczery uśmiech.Świetnie - komentują fani w social mediach "Pytania na Śniadanie".