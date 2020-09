Rodzice Eweliny z Russocic odznaczeni za ZASŁUGI DLA ROLNICTWA! Danuta "pozamykajcie te mordy" Martyniuk zmieni o nich zdanie?

Rozwód Daniela Martyniuka i Eweliny z Russocic nieoczekiwanie urósł w mediach do rangi ogromnego wydarzenia. Bez wątpienia przyczyniły się do tego wypowiedzi patocelebryty i jego rodzicielki Danuty "pozamykajcie te mordy" Martyniuk, którzy wyjątkowo krytycznie komentowali wyrok sądu. Mama Daniela nie lubi byłej synowej do tego stopnia, że nawet zażądała już zwrotu pierścionka zaręczynowego.